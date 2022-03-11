Ярославль, 11 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы обратили внимание коллег на необоснованное, по их мнению, повышение цен на продукты питания и лекарства. Об этом они заявили 11 марта на внеочередном заседании думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магазин

«Сейчас необоснованно стали завышаться в наших торговых точках цены на продукты первой необходимости. И это же касается лекарственных средств. Причём некоторые лекарственные средства уже пропали с прилавков. А люди, которые их принимают годами, вот гормональные препараты, их просто нет в наших аптеках. Вот с этим надо что-то делать. Я считаю, что предпринимателям мы идём на встречу, помогая в каких-то вопросах, по льготам. Но они тоже должны быть ответственные, чтобы не повышать цены на сахар, как в Ленинском районе мне прислали — 90 рублей уже сахар. Ну ведь такого не должны быть. Кому война, а кому — мать родна. Мы если идём на встречу бизнесу, то и бизнес тоже не должен завышать необоснованно вот именно на такие продукты питания, которые необходим», — сказала депутат от КПРФ Елена Кузнецова.

Коллега Кузнецовой Эльхан Мардалиев призвал жителей области не поддаваться панике и не скупать товары первой необходимости.

«Обращаясь к жителям Ярославской области хочу сказать, что, безусловно, я понимаю ту ситуацию, в которой оказалась основная часть населения нашей области. Люди напуганы, люди, в определённой степени, в панике и так далее. Тем более, вот эти настроения они поддерживаются и нагнетаются рядом СМИ. Активно эта тема, всякого рода дефолта, страшилок, нагнетается в соцсетях. Ну и народ у нас стал впадать в небольшую панику. С полок стали исчезать сахар, растительное масло, макароны, крупы и так далее. Либо же цены на них поднимаются до каких-то неимоверных пределов. Ну и ряд торговых сетей в этом, в принципе, участвуют. Но, уважаемые ярославцы, надо понимать, что именно такими действиями мы сами создаём дефицит товаров первой необходимости и раскручиваем ценовой маховик. И играем на руку недобросовестному бизнесу, который пытается на этой ситуации нажиться», — сказала Мардалиев.

Депутат считает, что в этой ситуации бизнес должен «определиться».

"Уважаемые бизнесмены, пора нам определиться. Отказаться от космополитизма, когда мы работаем здесь, зарабатываем деньги здесь, а деньги вывозим за пределы Российской Федерации, и переходить к национально ориентированному поведению. В этой ситуации нам надо обратить внимание, в первую очередь, на свою промышленность и на своё сельское хозяйство. Потому что, как показала ситуация, никто вокруг России нам не друг. Торговые сети, по приказу своих головных офисов, могут моментально свернуться и уйти из России. И, тем самым, вызвать негативные проявления в социальной среде», — сказал Мардалиев.

Выступавшие депутаты призвали прокуратуру и ФАС обратить внимание на ситуацию с ценами. Однако никакого специального обращения по этому поводу дума пока принимать не стала.