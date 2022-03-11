Москва, , 11:18 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский уже начал раздавать первые поручения, изучает новости и документы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщили в партии.

Владимир Жириновский Kremlin.ru

«Жириновский начал передавать поручения, изучает документ», — сказал собеседник агентства.

Бессменный лидер ЛДПР находится в ЦКБ с коронавирусом и был подключен к ИВЛ. Сейчас он находится в сознании, выведен из медикометозного сна.

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