Гумбетовский район, Дагестан, , 11:17 — REGNUM В Гумбетовском районе Дагестана избран новый глава. Им стал Галип Галипов, с сентября 2021 года исполняющий обязанности руководителя района, сообщили в пресс-службы администрации муниципалитета.

Выборы в Дагестане Clker-Free-Vector-Images

Выборы главы Гумбетовского района состоялись 10 марта в ходе 13-й внеочередной сессии собрания депутатов района седьмого созыва. За кандидатуру Галипова отдали свои голоса 30 депутатов из 31.

О Галипе Галипове известно, что ему 64 года, он уроженец села Килятль Гумбетовского района. По профессии учитель физкультуры. Работал в течение 15 лет в Дагестанской энергосбытовой компании, которую возглавлял с 2008 по 2013 год.

Прежний глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов сложил полномочия, так как избран депутатом парламента Дагестана.

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