Элиста, , 11:17 — REGNUM Сегодня, 11 марта, главой администрации Элисты назначен Шафран Тепшинов. За его кандидатуру проголосовали на внеочередном заседании Элистинского городского собрания.

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ИА REGNUM сообщало, что Тепшинов исполнял обязанности главы муниципалитета после того, как Дмитрий Трапезников перешёл на должность вице-премьера в правительство Калмыкии.

Ранее Тепшинов возглавлял Советский район Волгограда. Затем вернулся в Калмыкию.

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