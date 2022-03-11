11 марта 2022 | Время чтения 6 мин

События последних дней поставили перед нашей страной вопросы мобилизации всех возможных ресурсов на противостояние санкциям и информационной войне, которую проводят против России «наши западные партнёры». А что в это время делают наши «культурные» власти?

Александр Мазурицкий, , 12:06 — REGNUM Кажется, видел уже всё, что творят отдельные чиновники от культуры, корёжа и переформатируя библиотечную систему России. ИА REGNUM уже неоднократно писало об объединении библиотек и культурно-досуговых учреждений в Москве, о действиях министерства культуры Московской области по ликвидации библиотек. Мои коллеги из Подмосковья переслали мне два любопытных документа, которые можно обозначить как очередные перлы подмосковных чиновников. Но больше удивляет не это. Создаётся впечатление, что мы и министерство культуры области находимся на территории различных государств.

Эрскин Николь. Хранители. 1887

События последних дней поставили перед нашей страной вопросы мобилизации всех возможных ресурсов на противостояние санкциям и информационной войне, которую проводят против России «наши западные партнёры».

Не перестаю повторять во всех своих публикациях — библиотеки не обуза для федерального и регионального бюджетов, а стратегический ресурс государства. Закрывать библиотеки, переформатировать их в культурно-досуговые центры — всегда считал это фактом недомыслия чиновников. А в нынешних условиях это уже не недомыслие, а преступление. Вы, господа (уж простите, не могу назвать вас товарищами), уничтожаете то, что не вами создавалось. Создавалось это в первую очередь для формирования грамотной и образованной нации.

Хотелось бы пояснить, что сокращение и переформатирование библиотечной сети — это не варианты расстановки фигур на шахматной доске, это нечто большее. И более чем уверен, что, судя по совершенно нелепым оправданиям учредителей библиотек относительно сокращения библиотечной сети, главные бенефициары ситуации о последствиях не задумываются.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Духовная деградация общества, девальвация общекультурных ценностей, искажение смысловых ценностных ориентиров, их замена квазикультурными реалиями, рост агрессии в социальных коммуникациях, деформация исторической памяти являются одним из следствий того, что известный петербургский библиотековед и специалист в области теории социальных коммуникаций А. В. Соколов обозначил как разбиблиотечивание.

Осенью 2020 г. как-то прошло незаметным одно событие — к тому моменту ровно двадцать лет назад, 9 сентября 2000 года, была принята Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Среди различных угроз, существующих для нашей страны, в ней были обозначены: дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения культурных ценностей, девальвация духовных ценностей. Увы, те проблемы, которые были изложены в Доктрине информационной безопасности, никуда не исчезли, не испарились, а в нынешней ситуации только обострились.

Автор данной статьи ни в одной из известных ему разнообразных дорожных карт, концепций, программ перезагрузки библиотек — не обнаружил упоминания об этой проблеме. Это позволяет сделать вывод, что властные структуры, генерирующие региональную библиотечную политику, не ставят подобные задачи перед библиотеками. Весьма печально, что некоторые люди государевы, отвечающие за сферу культуры в своих регионах, в полной мере не осознают, что национальная безопасность обеспечивается не в последней степени — моральным духом народа, его умонастроением, его менталитетом, традиционными ценностями. И в те структуры, которые должны решать эти задачи, должны быть направлены государственные инвестиции, по объёму сопоставимые с расходами на оборону. Благодушие или, хуже того, безразличие к духовной составляющей жизни общества гибельно для него.

Мы же видим тотальное переформатирование библиотек в культурно-досуговые центры и нацеливание библиотек на всестороннее внедрение коммерческих услуг. Об этой проблеме писал известный библиотековед Ю. Н. Столяров:

«Если государство осознает, что библиотека есть социальный институт предоставления населению этических и духовных благ, то оно будет числить библиотеки по ведомству социальной защиты населения и перестанет ориентировать их на добывание любой ценой внебюджетных средств, перестанет считать библиотеки убыточными учреждениями».

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пока же создается впечатление, что наше советское библиотечное прошлое напугало нас на всю оставшуюся жизнь. И мы безропотно отказались от того позитивного, что было накоплено в эти годы в просветительской и воспитательной деятельности библиотек. В настоящее время всё реализуется по одной схеме. Что бы ни происходило в стенах библиотеки, практически всё относится к удовлетворению потребностей нашего пользователя, образно говоря — чего изволите? Но ведь библиотеки имели и другой опыт, когда они формировали эту самую пользовательскую востребованность, решая задачи формирования мировоззрения, обозначая нравственные ориентиры, формируя гражданскую позицию. Не это ли должно стать одной из сущностных составляющих современной библиотеки? Даже невооружённым глазом видно, что это несколько отличается от тех «плясок с бубнами», на которые нацеливают библиотеки значительная часть региональных руководителей сферой культуры.

В своих публикациях неоднократно повторяю высказывание выдающегося учёного и просветителя Сергея Петровича Капицы относительно воспитания. Повторять приходится, потому что те, от кого зависит принятие решений, меня просто не слышат или не хотят слышать. С. П. Капица сказал:

«…Ничего лучше правильного воспитания не придумаешь! Это требует большой работы, проделывать которую пока никто не рвётся. Но если мы не будем задумываться над этой проблемой серьёзно, человечество придёт к краху, первые симптомы которого уже наблюдаются в общественном сознании. Считать, что общество может дрейфовать куда угодно, — путь к самоубийству».

Господа руководители сферой культуры, вашими усилиями библиотеки превратились в бесконечный конвейер развлекательных и увеселительных мероприятий. Основными критериями эффективности библиотеки вы выдвинули выполнение «плана по валу». Причём те плановые цифры, которые вы спускаете в библиотеки, берутся с потолка. Они не являются результатами мониторинга или анализа наличия данных, которые говорили о том, что для увеличения показателей должны быть объективные условия. Если они отсутствуют, ни о каком увеличении не может быть и речи

Библиотека Пётр Иванов

Вы завалили библиотеки десятками ненужных и дублирующих друг друга отчётов, вплоть до того, что в отдельных крупных библиотеках стали брать на ставку специалиста, который будет заниматься только подготовкой этих отчётов. И как тут опять не вспомнить Юрия Николаевича Столярова, который, говоря о библиотеке, отмечал:

«Посредством своих фондов и коммуникативных возможностей она стремится содействовать идеалам справедливости, мудрости, самообладания; правдивости и искренности; верности, доверия и веры; скромности, обходительности, деликатности, другим морально-нравственным нормам и правилам. Именно по этим параметрам и следует судить о качестве и эффективности библиотечной деятельности, а не по числу спускаемых сверху «культурных услуг» и количеству оцифрованных документов библиотечного фонда».

В тех указаниях, которые спускает в библиотеки заместитель министра культуры культуры Московской области г-жа И. Е. Морковкина, упоминаются неоднократные факты тотальной передачи библиотек в культурно-досуговые центры. Более чем уверен, что чиновница и в глаза не видела результаты мониторинга состояния библиотечной сети, который проводят методисты Российской национальной библиотеки. Знает ли она о том, что существующие в структуре КДУ библиотеки не имеют права принимать участие в проекте «Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации»? Что они практически исключаются из правового поля, в которые входят самостоятельно существующие библиотеки?

Нынешняя обстановка потребует переформатирования не только экономики страны, но и сферы образования и культуры, в том числе того, что связано с миром библиотек. Прошу воспринимать эту статью как обращение ко всем тем, от кого зависят судьбы отечественных библиотек. Ко всем, кто может вразумить ещё не до конца понявших управленцев, с чем столкнулось наше Отечество. Ко всем тем, кто, произнося высокие слова о патриотизме, по своему недомыслию разрушает один из мобилизационных ресурсов страны.