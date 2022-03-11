Калуга, 11 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Литовский город Висагинас разорвал побратимские отношения с городом Обнинском Калужской области. По информации телеграм-канала «ES! — канал Евгения Серкина», соответствующее уведомление поступило в администрацию Обнинска.

Grazhdanin-rosatom.ru Обнинск

В администрации Обнинска корреспонденту ИА REGNUM отказались официально подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Висагинас — единственный в Литве населённый пункт, где абсолютно преобладает русскоязычное население. В своё время его построили как город-спутник Игналинской АЭС, закрытой по требованию Евросоюза в 2009 году. Основным ресурсом Висагинаса является электроэнергия, однако развиваются и другие сферы: строительство, металлообработка, бизнес-технологии. Побратимами Обнинск и Висагинас стали в 2003 году и активно сотрудничали в бизнес-отрасли, а также областях культуры и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, побратимом калужского Обнинска также являются французские города Монпелье и Лимож, американский город науки Ок-Ридж, финский город Ювяскюля, китайский Мяньян.