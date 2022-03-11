Москва, , 11:14 — REGNUM Корпорация Meta, которая владеет владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, должна официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях. Такое требование выдвинул Роскомнадзор. Об этом 11 марта в ходе пленарного заседания сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Роскомнадзор уже ночью направил в адрес компании Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию», — уточнил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешила на своих платформах призывы к насилию и убийству российских граждан. В компании подтвердили снятие запрета в ряде стран, отметив, что это распространяется только в отношении военнослужащих из России, но не касается гражданских лиц.

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Представитель Meta рассказал, что в компании временно «сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания». Теперь за подобные высказывания в Facebook и Instagram пользователи из Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии не рискуют попасть в бан.

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