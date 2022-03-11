Курск, , 11:12 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт 11 марта заявил, что приостанавливает активность в своём аккаунте в Instagram.

Роман Старовойт Kremlin.ru

«Вчера американская Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, разрешила пользователям соцсетей публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине, и к руководителям Российской Федерации», — написал Старовойт.

Глава региона закрыл на своей странице личные сообщения и комментарии и заявил, что не будет размещать новых постов. Подписчиков он призвал следить за его работой в других соцсетях.

«Обращаюсь к подписчикам, вас почти 130 тысяч человек! Друзья, я благодарен вам за доверие. Это правда была отличная возможность прямого диалога в режиме реального времени. Уверен, если ситуация изменится, мы вернёмся на эту площадку. А пока работаю ВКонтакте и Telegram», — прокомментировал Старовойт.

Аккаунт курского губернатора был создан в ноября 2018 года. Первой публикацией стало фото страницы паспорта Романа Старовойта с курской пропиской. За всё время существования аккаунта Роман Старовойт сделал 630 публикаций. Следили за его постами 130 тыс. человек.