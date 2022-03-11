Донецк, , 11:16 — REGNUM Посёлок шахты «Трудовская» в Донецке подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщает 11 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обстрел зафиксирован в 10:35 по местному времени (совпадает с московским) со стороны населённого пункта Красногоровка. В направлении посёлка шахты «Трудовской» в Донецке выпущено 15 снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики также обстреляли посёлок Зайцево, выпустили по Горловке снаряды «Градов».

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