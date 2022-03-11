Абакан, 11 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду началась в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 11 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Yarregion.ru Лесной пожар

В республике приступили к сезонной опашке, обновлению минерализованных полос, ремонту источников водоснабжения и так далее. Также в комплекс мер по обеспечению охраны населённых пунктов и лесов входят воздушное и наземное патрулирование, мониторинг.

Разработано и утверждено 13 планов тушения лесных пожаров по лесничествам. Предусмотрены организация наземных пунктов наблюдения на высотных объектах, мобильных групп пожаротушения, патрулирование лесных массивов на сотне маршрутов (более 5,5 тыс. ка), три авиационных маршрута (2,4 тыс. км).

В рамках защиты лесов планируются и другие мероприятия, в том числе контролируемые профилактические отжиги на площади 340 га.

Для недопущения возможных ЧС, связанных с лесными и ландшафтными пожарами, в Хакасии создана группировка сил и средств численностью 2865 человек, 788 единиц техники.

17 и 24 марта в муниципалитетах пройдут учения и тренировки.

Большой объём работы ложится на глав муниципальных образований. Внимание должно уделяться и разъяснительной работе с населением.

В Хакасии, согласно утверждённому реестру, угрозе перехода ландшафтных и лесных пожаров подвержено 118 населённых пунктов.

Напомним, в республике по состоянию на 11 марта не зарегистрировано лесных пожаров. Потушено пять степных пожаров и три пала травы.

Читайте также: В Хакасии с начала года произошло пять степных пожаров