Анкара, 11 марта 2022, 11:08 — REGNUM Отключение ряда российских банков от международной платежной системы SWIFT может способствовать развитию торговли в национальных валютах между Россией и Турцией. Об этом сообщили в в Союзе экспортеров Турции (TIM).
Там также отметили, что отключение от SWIFT не отразится на поставках сельхозпродукции.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Евросоюз принял решение об отключении семи российскиъ банков от системы SWIFT. Это ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.