Анкара, 11 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Отключение ряда российских банков от международной платежной системы SWIFT может способствовать развитию торговли в национальных валютах между Россией и Турцией. Об этом сообщили в в Союзе экспортеров Турции (TIM).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

«Отключение ряда российских банков от системы SWIFT может способствовать дальнейшему развитию торговли между Россией и Турцией в национальных валютах. Несмотря на введение санкций и ограничений [против России], экспорт в турецких лирах увеличился почти на 100% в феврале этого года», — сообщили ТАСС в TIM.

Там также отметили, что отключение от SWIFT не отразится на поставках сельхозпродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Евросоюз принял решение об отключении семи российскиъ банков от системы SWIFT. Это ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.