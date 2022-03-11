Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В приграничных районах Ростовской области усилили профилактику бешенства и африканской чумы свиней, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Электронная микрофотография вируса бешенства

Донские ветеринары усилили превентивные меры против заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных. К примеру, продолжается раскладка вакцины против бешенства в районах и городах, находящихся в непосредственной близости от российско-украинской границы. Увеличено количество проводимых исследований животных и птиц. С начала 2022 года на чуму свиней исследовано 140 проб от дикого кабана.

ИА REGNUM сообщало, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила разработку компонентов биологического оружия в лабораториях у границ России. При этом работники лабораторий сообщили об экстренном уничтожении особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии и других смертельных болезней, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).