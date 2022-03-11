Южно-Сахалинск, , 11:17 — REGNUM Директор гимназии №2 в Южно-Сахалинске Татьяна Чуприкова считает, что важно детям рассказывать о событиях на Украине.

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«Считаю, что руководством нашей страны было принято правильное решение и я его поддерживаю. Сегодня все думающие граждане нашей страны и за её пределами являются участниками этого процесса. Наша задача, как педагогов и как родителей — объяснять ребятам эти события. Объяснять, что фашизм — это то явление, которое недопустимо, и которое не позволит развиваться ни одной стране, государству и поколению. И против этого боролись наши предки и сегодня против этого борется наша страна», — сказала Татьяна Чуприкова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске рядом со спортивным комплексом «Платинум Арена» горожане 11 марта выстроились в «живую» букву «Z» в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по защите Донбасса.