Донецк, , 11:06 — REGNUM За последние сутки из зоны боевых действий эвакуировали 35 человек, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Рискуя собственными жизнями, наши защитники эвакуировали из зоны боевых действий 35 человек, из них восемь детей», — говорится в информации, опубликованной 11 марта в телеграм-канале НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР рассказали об эвакуации жителей Мариуполя по гуманитарному коридору.