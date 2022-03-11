Чебоксары, 11 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Чувашии увеличен объём финансирования региональной программы капитального ремонта многоэтажек. Если в 2021 году было предусмотрено почти 1,072 млрд рублей, то в 2022 году сумма увеличилась на 139 млн рублей и превышает 1,211 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капремонт

В постановлении определён объём средств, которые может израсходовать в 2022 году некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (региональный оператор). Речь идёт о финансировании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«Определить объём средств […] в зависимости от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в текущем году с учетом остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде, в размере 1 211 241 088,59 рубля», — отмечается в документе.

Напомним, что в 2021 году на данные цели объём средств составил 1 071 998 415,16 рубля. Таким образом, рост составил 139,2 млн рублей, или почти 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году капремонт был сделан в 102-х многоквартирных домах из планируемых 210-ти. В феврале 2022 года власти заявили, что в 81-м доме капремонт будет завершён во втором квартале 2022 года.