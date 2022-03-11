Москва, , 11:06 — REGNUM Проблем с YouTube в России проблем больше, чем хотелось бы: владельцы видеохостинга не только не регистрируются в России, но и не удаляют противозаконный контент, к которому есть претензии у российских властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Комментируя данные Роскомнадзора о том, чтокомпании Google в отношении видеохостинга YouTube были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 101 тыс. страниц, он пояснил:

Видео удалено YouTube

«До сих пор не удалено порядка 2,5 тысяч единиц материалов: в целом большая куча контента с начала военной спецоперации еще не удалена. Кроме того, они ограничивали новостные аккаунты российских СМИ: Russia Today, Россия 24, «Спутник», «Звезда» и ряда других.

Конечно это очень странная политика компании. Я всегда говорил, что главная задача любой площадки — соблюдать нейтралитет. Ни одна площадка не должна вставать на чью либо сторону в любом конфликте. Как только это происходит и начинают блокировать официальные источники информации одной из сторон, это говорит о том, что YouTube занимает предвзятую позицию, к сожалению. Такой подход — он очень неправильный. И в этом смысле YouTube — один из самых сложных нарушителей российского законодательства: их неоднократно штрафовали, но многие штрафы, насколько мне известно, также не выплачиваются, а контент не блокируется.

Очень сложно сказать, что именно должен сделать Роскомнадзор. В отношении Twitter применялась замедление. Тоже самое применялось в отношении Facebook, он сейчас вроде как заблокирован, хотя у многих сеть до сих пор, почему-то работает. Google только штрафовался, к ним не были применены более жёсткие санкции. Но очевидно, что если они будут введены, в том числе — оборотные — то не факт, что нарушитель заплатит.

Замедление и блокировка — это самые крайние и вынужденные меры, которые в текущих реалиях кажутся уже невозможными. Но государство сейчас должно занимать более жёсткую позицию по отношению к американским площадкам. Иначе быть не может: если бигтехи не занимают нейтральную позицию в конфликте, то во время любого конфликта государство должно и обязано защищать собственных граждан. И когда им показывают контент, способный навредить (психологически, морально, и так далее), это неправильно и продолжаться до бесконечности не может. У любого терпения есть свои ограничения.

Рано или поздно конец терпению может настать. Google будет замедлен, потому что другого выбора не оставили: все подходы политического плана в части переговоров, как мне кажется, уже исчерпаны. Говорить дальше с компаний уже бесполезно, потому что она не выполняет те требования, которые к ней направляются, диалог отсутствует.

Когда YouTube попытался в какой-то степени закрыть возможность рекламирования различного деструктивного контента, отказавшись полностью от прокрутки рекламы на территории РФ, это было хорошим сигналом. Как нам казалось, Google собирается встать на сторону нейтралитета. Но поскольку они подобный противоправной контент не удаляют, это означает, что всё-таки не все так хорошо, как казалось.

И мы будем очень сожалеть о том, что YouTube в России будет замедлен или заблокирован, но с пониманием отнесемся к этой мере. Потому что очевидно, как я уже сказал, что забота о гражданах — это главная задача государственной политики любого государства, любой страны мира».

Как сообщало ИА REGNUM, в Общественной палате России (ОПР) призвали заблокировать YouTube за систематическое нарушение российского законодательства. По мнению первого заместителя председателя комиссии по развитию информационного общества ОПР Александра Малькевича, у всех представителей бигтеха было два месяца на то, чтобы начать выполнять российский закон. Раз они не хотят этого делать, значит нужно отреагировать.

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