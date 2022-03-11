Симферополь, 11 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов покинул территорию Украины и находится в Турции, об этом сообщил руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров 11 марта.

Mip.gov.ua Ленур Ислямов, Рефат Чубаров и Сергей Костинский

«Поступили 100% оперативные данные от приближенных лиц в высшем руководстве Турции, что на днях Ленур Ислямов покинул Украину через польскую границу. Конечным пунктом стала Турция, где его по прибытию задержали сотрудники Интерпола Турецкой Республики», — написал Умеров в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Ислямов в 2014 году был объявлен Россией в розыск. В декабре 2020 года Верховный суд Республики Крым заочно приговорил его к наказанию в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлениями в средствах массовой информации на два года и ограничением свободы на один год. По итогам апелляционного рассмотрения Третьим апелляционным судом приговор отменен по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием средств массовой информации» в связи с декриминализацией. Таким образом, Ислямову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.