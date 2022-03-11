Вашингтон, 11 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Американский актёр Остин Батлер, известный по роли в фильме «Элвис», может принять участие в съёмках второй части «Дюны». Соответствующую информацию вечером 10 марта опубликовало издание Variety.

Скриншот YouTube Остин Батлер

Известно, что в настоящее время актёр ведёт переговоры о роли Фейд-Рауты в предстоящей картине. Ожидается, что Батлер присоединится к актёрскому составу, состоящему из Тимоти Шаламе, Зендеи, Ребекки Фергюсон и других.

Ранее стало известно о том, что съёмки сиквела «Дюны» отложены на осень 2022 года. Однако премьера фильма в прокате по-прежнему намечена на 20 октября 2023 года.