Париж, , 11:03 — REGNUM Представители Конференции епископов Франции и Протестантской федерации Франции встретятся со священниками Русского православного кафедрального собора Святой Троицы в Париже, сообщает Le Figaro.

Кафедральный собор Александра Невского. Париж Zairon

«Цель встречи — обмен информацией и обсуждение ситуации на Украине. Эта инициатива направлена на то, чтобы способствовать диалогу», — говорится в заявлении Конференции епископов Франции и Протестантской федерации Франции.

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