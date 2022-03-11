Гатчина, Ленинградская область, 11 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Петербуржец погиб в лобовом ДТП на Южном полукольце в Гатчинском районе Ленинградской области. Его пассажир — ребенок, а также еще три человека из другого автомобиля госпитализированы. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today Смертельное ДТП на Южном полукольце в Ленобласти. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло вечером 10 марта на 74 км автодороги «Южное полукольцо» Гатчинского района Ленобласти. По предварительным данным, в 19:15 мск 35-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, управляя автомобилем Renault Laguna, начал обгон грузовика. Выехав на полосу встречного движения он столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 47-летнего петербуржца.

«В результате ДТП водитель автомобиля Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Его 10-летний пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу», — рассказали в ведомстве.

Водитель автомобиля Renault Laguna в состоянии средней степени тяжести и два его пассажира в тяжелом состоянии также были госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).