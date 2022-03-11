Москва, , 11:00 — REGNUM Среди подписантов обращения Российского союза ректоров в поддержку президента России Владимира Путина не оказалось ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом сообщает портал Сибкрай.ру.

Владимир Мау Duma.gov.ru

Обращение союза с призывом сплотиться вокруг президента было принято 4 марта ректорами российских вузов. Его подписали главы всех крупнейших заведений, кроме ректора РАНХиГС Владимира Мау. Вместо него поставил подпись один из проректоров — Максим Назаров. В документе он представлен в качестве ректора.

Авторы портала задумались над вопросом, по какой причине ректор Владимир Мау в ответственный момент решил «дистанцироваться от Кремля». Оно связывает ситуацию с предполагаемым наличием ВНЖ Франции у функционера высшего образования.