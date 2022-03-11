Мадрид, 11 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что «Народная партия» (Partido Popular) «дорого заплатит» за свое коалиционное соглашение с «Голосом» (Vox) в Кастилии и Леоне. Об этом сообщает агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

Он объяснил это тем, что многие граждане, включая избирателей, не поймут такой союз.

Ранее «Народная партия» и «Голос» заключили коалиционное соглашение в рамках правительства Кастилии и Леона, что позволит Альфонсо Фернандесу Маньюэко вновь стать главой правительства, а Хуану Гарсии-Гальярдо — его заместителем.