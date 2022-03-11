Челябинск, 11 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Управление ФСБ по Челябинской области призывает граждан не поддаваться на провокации. С началом специальной операции на Украине в России отмечен большой рост числа случаев массового распространения ложных угроз, сообщает пресс-служба ведомства.

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Массовые рассылки и обзвоны используются для распространения фейковой информации. Также их распространители призывают население к совершению противоправных деяний и иных действий.

«УФСБ России по Челябинской области призывает жителей региона не поддаваться провокациям, а доверять только официальным сообщениям и заявлениям государственных органов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из республик Донбасса была начата эвакуация. А затем Россия признала независимость ДНР и ЛНР и начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.