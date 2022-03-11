Монако, , 10:58 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ещё не выплатила расходы на восстановление за вторую половину 2021 года. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба World Athletics.

Лёгкая атлетика Santeri Viinamäki

«Если оплата не будет произведена в срочном порядке, это будет расценено как нарушение условий восстановления», — заявил глава рабочей группы по восстановлению Руне Андерсен.

По его словам, это приведёт к тому, что World Athletics может приостановить процесс восстановления.

Напомним, ВФЛА была лишена членства в World Athletics ещё в ноябре 2015 года. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось уже более 15 раз.

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