Монако, 11 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ещё не выплатила расходы на восстановление за вторую половину 2021 года. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба World Athletics.

Santeri Viinamäki Лёгкая атлетика

«Если оплата не будет произведена в срочном порядке, это будет расценено как нарушение условий восстановления», — заявил глава рабочей группы по восстановлению Руне Андерсен.

По его словам, это приведёт к тому, что World Athletics может приостановить процесс восстановления.

Напомним, ВФЛА была лишена членства в World Athletics ещё в ноябре 2015 года. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось уже более 15 раз.