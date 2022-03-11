Москва, 11 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Продвижение сотрудничества в ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также вопросы в контексте российских предложений по гарантиям безопасности в Евро-Атлантике стали одной из тем, которые обсуждались на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщили 11 марта в российском внешнеполитическом ведомстве.

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«Сверены подходы к продвижению сотрудничества в общих интеграционных объединениях, включая ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Армянская сторона как председательствующая в ОДКБ информировала о планах по совершенствованию деятельности организации», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая подготовку официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в России в апреле текущего года и ряда других мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. Министры подтвердили нацеленность наших стран на последовательное выполнение договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, обсудили шаги по дальнейшей стабилизации положения в Закавказье», — уточнили в МИД.

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Также на переговорах были затронуты некоторые другие международные вопросы, в том числе в контексте российских предложений по гарантиям безопасности в Евро-Атлантике.

Добавим, что встреча глав МИД двух стран состоялась 10 марта «на полях» Анталийского дипломатического форума.