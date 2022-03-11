Кострома, 11 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Ефрейтор 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Леонид Пантелеев погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине. Об этом информирует администрация Костромской области.

Траурная лента

Сообщается, что контрактник «проявил мужество и героизм». Подробности его гибели не разглашаются. Администрация принесла соболезнования родным и близким погибшего. Семье обещают оказать «всестороннюю поддержку».

Количество костромских военных, отправившихся на Украину в 2022 году, неизвестно.