Сеул, 11 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В 2021 году расходы жителей Южной Кореи на дополнительное образование детей, обучающихся в школах всей ступеней, достигли рекордной отметки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства образования и Статистической службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Согласно данным, опубликованным 11 марта, расходы составили 23,4 трлн вон (~$18,96 млрд), что на 21% больше, чем в 2020 году.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2009 году, когда расходы на допобразование составили 21,6 трлн вон (~$17,5).

Среднемесячные расходы на одного школьника составили $297.

Отмечается, что внешкольные занятия в частных учебных заведениях посещают 75,5% школьников. В среднем на это уходит около 7 часов в неделю.

В министерстве образования отметили, что рост расходов связан с увеличением доли вакцинированных, а также сообщили о планах расширить в 2022 году школьные образовательные программы.