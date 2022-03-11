Саратов, 11 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Саратовской области зарегистрировали 304 пожара в жилье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Из-за проблем с печным отоплением за истекший период ликвидировали 99 пожаров.

С целью профилактики возгораний особое внимание уделяется старому жилому фонду, где установлено печное отопление, имеется ветхая проводка, многие жильцы относятся к категории неблагополучных. Также в таких квартирах проживают семьи с детьми.

При понижении температуры воздуха основными причинами пожаров становятся нарушения правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Шиханы Саратовской области ночью 8 марта в доме с печным отоплением произошел пожар. Собственники жилья поставили вплотную к печи матрац, который начал тлеть.

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