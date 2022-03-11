Самара, , 10:56 — REGNUM Два бывших чиновника, которые ранее были уволены в связи с утратой доверия, не смогли восстановиться на работе в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Суд Kentucky.com

Сообщается, что по представлению сотрудников прокуратуры Самары осенью прошлого года из департамента управления имущества г. Самары в связи с утратой доверия были уволены заместитель руководителя департамента и руководитель управления по жилищным вопросам департамента.

Экс-чиновники не согласились с увольнением и через суд пытались восстановиться на работе.

В результате решениями Ленинского районного суда г. Самара экс-чиновникам было отказано в восстановлении на работе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области декана факультета вуза заподозрили в получении взятки.