Минск, 11 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Национальный банк Белоруссии принял дополнительные меры, чтобы сохранить устойчивость банковской системы и финансовую поддержку для реального сектора в условиях западных санкций. Об этом говорится в опубликованном 11 марта сообщении регулятора.

Antono Vasiljev Дворец Независимости. Минск

Отмечается, что внешние факторы продолжают негативно влиять на экономику Белоруссии. Поэтому приняты «дополнительные временные меры, направленные на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики». В основном они затронут классификацию активов и оценку рисков.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия испытывает санкционное давление в связи с ситуацией на Украине, где проходит российская военная спецоперация. Так, 9 марта страны Евросоюза согласовали отключение трёх белорусских банков от системы SWIFT.

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