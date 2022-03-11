Кишинёв, 11 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Стоимость природного газа, поставляемого Газпромом в Молдавию, в апреле может вырасти почти втрое. Об этом в эфире телеканала «Прайм» заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

По его мнению, в следующем месяце Молдавия будет покупать российский газ не по $547 за 1 тыс. кубометров, как сейчас, а по $1300 или даже $1500. Он отметил, что цена в зимний период на 70% зависит от спотовых цен на европейском рынке.

«Срочно необходимо пересмотреть контракт с Российской Федерацией, некоторые страны получают газ за $270, например, Сербия», — сказал Додон.

Он также заявил, что если молдавские власти не смогут договориться о снижении цены, то надо добиваться поддержки от западных партнеров. Это нужно, чтобы платить компенсации жителям страны.

Напомним, ранее Додон неоднократно упрекал президента Молдавии Майю Санду за отказ начать прямой диалог с Москвой. Когда после завершения срока соглашения с Газпромом Молдавии пришлось согласиться на новые условия и с ноября 2021 года покупать газ по ценам втрое выше предыдущих, Додон отметил, что дружественные с Россией страны приобретают газ по низким ценам.