Париж, , 10:52 — REGNUM Конфликт, который в настоящее время происходит на территории Украины, не закончится после процедуры вступления Украины в Евросоюз и решение о присоединении к сообществу новой страны не принимается в течение пары дней. Об этом 11 марта заявил представитель Елисейского дворца, слова которого приводит газета Monde.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Принять Украину, где живет 41 миллион человек, это не то решение, которое принимается за выходные. Не процедура членства положит конец войне», — сказал он.

При этом издание отмечает, что вступление Украины в ЕС Россия посчитает провокацией, а европейцы не хотят дразнить Москву такой «красной тряпкой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что около 40% территории Донецкой Народной Республики остаётся под контролем Вооружённых сил Украины.