Москва, , 10:50 — REGNUM Вступление во Всемирную торговую организацию было политически ангажировано, и Россия больше проиграла от вступления, чем выиграла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Никита Попадюк. Так он прокомментировал планы американских законодателей приостановить участие России во Всемирной торговой организации (ВТО).

ВТО Ictsd.org

«Вступление в ВТО было политически ангажировано, и Россия больше проиграла от вступления, чем выиграла, — сказал Попадюк. — ВТО с самого начала преследовала цели, далекие от реальной поддержки российской экономики, а с введением санкций ее роль вообще стала минимальной. Поэтому приостановка участия РФ во ВТО благоприятно скажется на экономике России, и следует прекратить членство РФ в этой организации, доживающей свои последние месяцы».

Как полагает экономист, меняющийся миропорядок потребует других форм торгового взаимодействия на принципах взаимовыгодного сотрудничества стран.

«Формально РФ могут лишить права участвовать в ВТО, но это будет иметь для России благоприятные последствия», — убежден Попадюк.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе США хотят заморозить участие России в ВТО.