Казань, , 11:00 — REGNUM В Казани определились с подрядчиком на строительство части Вознесенского тракта. При начальной цене 4 442 131 250 рублей контракт планируется подписать на 4,442 млрд рублей. Данные победителя пока не сообщались, в карточке торгов участники фигурируют под порядковыми номерами, передаёт ИА REGNUM.

Казань

Известно, что у победителя есть опыт работы, связанный с предметом контракта, на общую сумму 2 014 953 191,94 рубля.

Напомним, в задачи исполнителя входит строительство первой очереди участка от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга». Участок проходит по Советскому району Казани и Пестречинскому району Татарии. Проект является частью Вознесенского тракта. Завершить работы по участку исполнитель должен до конца ноября 2024 года. Деньги на оплату услуг выделят из бюджета республики.