Пермь, 11 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении сбытчика наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

ElIndignado653 Нет наркотикам

По данным полиции, мужчину задержали в июне 2021 года. Он делал закладки наркотических веществ на территории города. При личном досмотре, обыске по месту жительства и в тайниках-закладках силовики обнаружили более 120 граммов наркотиков.

Установлено, что пермяк получил от соучастника адрес места хранения крупной партии наркотического средства и доставлял расфасованный наркотик к местам сбыта.

Суд приговорил наркосбытчика к десяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.