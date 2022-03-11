Москва, 11 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) поддержал решение украинского певца Макса Барских уйти с российского музыкального рынка. Юнусов написал пост на эту тему на своей странице во «ВКонтакте».

Скриншот с YouTube Тимати

Тимати обратился к жителям РФ и призвал их «поддержать инициативу» Барских и удалить его треки из своих плейлистов. «Пусть теперь пробует зарабатывать деньги в Европе. Неуважительные высказывания в отношении слушателя, тем более страны, считаю неприемлемым», — объяснил рэпер.

Ранее Макс Барских «официально запретил» использовать его песни в любом виде на территории России. Он также заявил, что «разрывает все контракты с российскими компаниями» и изымает весь каталог композиций из цифрового пространства РФ.