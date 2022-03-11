Рязань, , 10:49 — REGNUM Юных спортсменов, эвакуированных из Донбасса, встретили 10 марта в Рязани, сообщает пресс-служба правительства региона.

Поезд с беженцами Https://www.ryazangov.ru

В поезде, прибывшем на железнодорожный вокзал «Рязань-2», находился 21 ребёнок и двое взрослых сопровождающих. Среди спортсменов — жительница Донецка, мастер спорта России по дзюдо Александра Виниченко, которая уже выступает за Рязанскую область. Дети продолжат учебные занятия, для них также организуют тренировки в одном из ведущих спортивных учреждений региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Рязань прибыла первая организованная группа детей-спортсменов из Донбасса.

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