Новосибирск, , 10:46 — REGNUM В Новосибирске в 2022 году День Победы планируют отпраздновать в полном формате. Об этом на онлайн-пресс-конференции сегодня, 11 марта, сообщил мэр Анатолий Локоть.

День Победы в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В этом году мы готовимся ко всему традиционному набору мероприятий: и к параду, и к участию новосибирцев в празднике», — сказал глава города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске начали подготовку парадных расчётов для участия в военном параде в честь Дня Победы

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Напомним, что предыдущие два года День Победы в Новосибирске проходил без традиционных массовых мероприятий, а акция «Бессмертный полк» — в онлайн-формате.