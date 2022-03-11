София, 11 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Болгария намерена предпринять ряд «неотложных мер» по усилению охраны своего воздушного пространства. Об этом со ссылкой на заявление правительства страны сообщает софийская газета «Дума».

U.S. Department of Defense Истребители МиГ-29А ВВС Болгарии

Согласно официальной информации, с целью дополнительной защиты болгарских рубежей будут задействованы в общей сложности восемь самолетов ВВС Нидерландов и до 200 нидерландских военнослужащих.

«Это позволит более эффективно противостоять новым геополитическим вызовам», — отмечено в документе Совета министров Болгарии.

Присутствие военно-воздушных сил Королевства Нидерланды в болгарском небе регулируется директивами Постоянного плана осуществления противовоздушной и противоракетной обороны в Интегрированной системе НАТО. Предполагается, что указанная акция продлится до 24 июня 2022 года.