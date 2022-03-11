* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:43 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместили в социальных сетях фотографии, в которых утверждается, что они обнаружили склад ракет «Скад» во время операции по зачистке в Панджшере. Кабир Васик, бывший заместитель губернатора Панджшера, сказал, что ракеты, оставшиеся от Советской армии, находятся в нерабочем состоянии и представляют собой «кучу железа». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Боеприпасы mil.ru

Васик заявил, что это не более чем кусок железа. Он говорит, что часть боеприпасов, оставшихся от Советской армии, была вывезена из местности Марлак близ Базарака, административного центра провинции Панджшер.

В видео, размещенном в соцсетях, боец талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит, что количество ракет достигает сорока единиц, но точное их число неизвестно.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывезли оружие и боеприпасы с оружейных складов в Панджшере на десятках грузовиков.

Сообщается, что боеприпасы были доставлены в Панджшер после падения «Исламского государства Афганистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1990-х годах Ахмад Шахом Масудом, командиром сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).