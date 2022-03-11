Париж, 11 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Вступление Украины в Европейский союз может стать для России «красной тряпкой» и воспринято Москвой как провокация, пишет французская газета Monde.

Fworld-ofdesire.blogspot.com.ar Le Monde

По мнению авторов издания, Россия воспримет вступление Украины в ЕС как провокацию, а европейцы не желают дразнить Москву. Поэтому процедура вступления может затянуться на годы — как и с другими кандидатами на присоединение.

«Украина очень далека от этого. И я не понимаю, почему украинцы придают такое большое значение темы присоединения, что в любом случае определенно весьма долгий процесс», — прокомментировал газете перспективы Украины дипломат одной из стран Северной Европы.