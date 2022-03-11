Загреб, 11 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Неизвестный объект упал с неба в Загребе, после чего был слышен звук взрыва. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба МВД страны на своей странице в соцсети Twitter.

Взрыв

Уточняется, что сообщения о падении неизвестного объекта и последовавшего за этим взрыва поступили в полицию Загреба 10 марта в 23:00 (01:00 11 марта мск).

«На место были срочно отправлены наряды, которые нашли воронку на улице Ярунской… поблизости два парашюта, о которых ранее также получили сообщения», — добавляется в сообщении.

Также указывается, что в результате происшествия были повреждены несколько автомобилей и никто не пострадал.