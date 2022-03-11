Москва, , 10:41 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 2,5 млрд рублей на поддержку производителей хлеба и хлебобулочных изделий, сообщается 11 марта на сайте правительства РФ.

Хлеб Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что средства пойдут на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Решение принято в рамках мер правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и услуги.

Предполагается, что размер возмещения увеличится с 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток).

Предприятия, получившие компенсацию, должны будут как и прежде выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию.