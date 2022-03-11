Петрозаводск, 11 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В селе Деревянное Прионежского района Карелии сегодня, 11 марта, проходит церемония прощания с 21-летним военнослужащим Никитой Ерошкиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации российских Вооруженных Сил по защите Донбасса.

Https://vk.com/aparfenchikov Никита Ерошкин

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Как сообщает Daily Карелия, гроб с телом погибшего выставлен у дома родителей Никиты, все земляки до 12 часов могут прийти и попрощаться с солдатом. Прощание проходит в тишине.

«Никита служил по контракту, был командиром отделения инженерно-саперного взвода», — сообщил ранее глава Карелии Артур Парфенчиков.

А 10 марта в карельском поселке Летнереченский проводили в последний путь 19-летнего Кирилла Некрасова. В апреле ему должно было исполниться 20 лет. После срочной службы парень принял решение остаться в качестве контрактника на Северном флоте.

«Искренне и глубоко соболезную родным и близким. Им поможем, а память наших героев обязательно увековечим», — пообещал Артур Парфенчиков.