Москва, , 10:45 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где состоится его встреча президентом России Владимиром Путиным. Сообщение об этом опубликовано 11 марта в телеграм-канале «Пул Первого», близкого к пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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Опубликован снимок с Лукашенко, который сходит по трапу самолёта.

Отмечается, что в автомобиль к нему пригласили посла Белоруссии в России Владимира Семашко, чтобы «обсудить в дороге актуальные вопросы».

В пресс-службе белорусского президента ранее сообщили, что переговоры с Путиным будут посвящены в том числе ситуации на Украине. Меньше месяца прошло с предыдущей встречи Путина и Лукашенко. Как сообщало ИА REGNUM, она состоялась в Кремля 18 февраля, ещё до начала российской спецоперации на Украине.

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