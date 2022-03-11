Ярославль, 11 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Ярославская областная дума 11 марта на внеочередном заседании приняла обращение к жителям области в связи со специальной операцией на Украине. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Ярославская областная дума

Перед голосованием за документ к депутатам обратился председатель облдумы Михаил Боровицкий.

«Уважаемые коллеги, мы сегодня все находимся в очень непростой ситуации. Идёт специальная военная операция на территории соседних государств. Связана она с решением вопроса, который напрямую угрожает безопасности нашей страны. И в превентивном порядке наши войска обеспечивают изменение политики в соседних нашему государствах, для того, чтобы ситуация не привела к полномасштабным военным действиям. И не только с Украиной, но и с другими странами. Поэтому, в этой связи, мы, как орган власти, должны определить свою позицию к происходящим событиям и обратиться к населению Ярославской области», — сказал Михаил Боровицкий.

Принять депутатам предложили следующее обращение.

Уважаемые жители Ярославской области! Прошло две недели с того момента, когда на Украине началась специальная военная операция, и наши вооруженные силы приступили к мероприятиям по денацификации и демилитаризации Украины. Сегодня происходящие в соседнем государстве события остаются главной темой как общемировой, так и российской повестки. А наши войска продолжают выполнять важнейшие задачи по обеспечению национальной безопасности.

В сложившейся ситуации мы, как орган законодательной власти, должны сосредоточить усилия на помощи тем, кто в ней особенно остро нуждается. Те, кто оказался в зоне боевых действий, и кто вынужденно покинул свои дома, кто потерял родных и близких — ко всем этим людям мы можем и должны отнестись с максимальным вниманием и ответственностью.

Главными задачами должны стать сохранение и исполнение всех социальных обязательств перед нашими гражданами, обеспечение нормального функционирования экономики, создание условии для эффективной работы предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса. Ярославская областная Дума готова и будет работать над решением всех стоящих задач.

Обращение было принято абсолютным большинством голосов при одном воздержавшемся.