Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM Отменить повышение размера взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов просит депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).

Капремонт

«За последнюю неделю все мы столкнулись с резким ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары, а с 1 марта ещё и с увеличением взноса на капремонт до 12,61 рубля. Ростовские взносы в размере 9,92 рубля [имеется ввиду до повышения. — прим. ИА REGNUM] и так самые высокие в ЮФО, даже в сравнении с уже увеличенным размером взносов в соседних субъектах», — отметил народный избранник, уточнил, что качество проводимых работ оставляет желать лучшего.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области утверждён новый тариф на капитальный ремонт жилья. Согласно постановлению за подписью донского губернатора, тариф будет увеличен с 1 марта. Его размер составит 12,61 рубля за один квадратный метр.

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