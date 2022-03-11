Москва, , 10:38 — REGNUM Весной 2022 года инфляция в России продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил профессор кафедры государственное и муниципальное управление финансового университета при правительстве РФ Никита Попадюк.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Весной 2022 года инфляция продолжит расти, достигнув отметки в 15−20%, — сказал он. — Однако структурно она будет расти неравномерно: при сдерживании темпов роста цен на потребительские товары первой необходимости будет месяца два рост цен на сложную бытовую технику, но по истечении двух месяцев рост цен на нее прекратится. За это время, как ожидается, будут приняты кардинальные меры по превращению рубля в инвестиционную валюту, и незначительный рост цен будет отражать наращивание товарной массы по уровням технической сложности товаров народного потребления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в условиях шокового воздействия на экономику извне.

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